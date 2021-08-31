عبداللهيان: الدبلوماسية الدفاعية جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية الإيرانية

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسية الدفاعية جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية لبلاده.

© AFP 2021 / HANDOUT الجيش الإيراني: نجحنا في تطوير وتوطين صناعة منظوماتنا الصاروخية ، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريح عبداللهيان، جاء خلال لقائه اليوم، القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد رحيم موسوي، برفقة عددا من كبار القادة في الجيش، والذي ذكر أن جيش بلاده يحمل رسالة من السلام والمحبة إلى بلدان المنطقة، من خلال حضوره بشتى الأصعدة والمجالات.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره للخدمات التي يقدمها جيش بلاده على نطاق واسع، بشأن سياق تأمين البلاد والذود عن ثغورها، موضحا استعداد وزارته التام لتدعيم الدبلوماسية الدفاعية والدفع بأهدافها، وهو ما أكده أيضا، القائد العام للجيش الإيراني، اللواء سيد رحيم موسوي، من جاهزية قواته المسلحة للتعاون الوثيق والشامل مع الجهاز الدبلوماسي، وكذلك تحقيق أهداف السياسة الخارجية الإيرانية.

واستعرض اللواء موسوي في لقائه وزير الخارجية، اليوم، النشاطات الواسعة للجيش على الصعيدين، المحلي والدولي، فضلا عن تعاونه بشأن مكافحة فيروس كورونا.

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