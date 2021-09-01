إيران توجه رسالة تحذير إلى "الأعداء": لن نسمح لكم بتقويض أمن المنطقة

قال قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، إن بلاده ترفع راية السلام وتمد يد الصداقة إلى جميع الشعوب، مؤكدا في الوقت نفسه أنها لن تسمح للحكومات المناوئة والأعداء بتقويض أمن المنطقة واستقرارها.

وأوضح شهرام إيراني، في كلمته خلال حفل اختتام مسابقات الغوص الدولية في ميناء كنارك، أن ايران تعتمد على طاقاتها الذاتية وتحافظ على الأمن البحري باعتبارها بلدا مستقلا، وذلك حسب " وكالة فارس " الإيرانية.

وأضاف أن استضافة المسابقات الدولية لجيوش العالم تؤكد تضامن الشعوب مايعزز السلام والصداقة في أطر التماسك والمقاومة ومناهضة الاستكبار والاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي، منوها إلی أن إحدى رسائل هذه المسابقات يتمثل بالاقتدار.

وكان الجيش الإيراني، أعلن أمس الثلاثاء، نجاح اختبارات منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "مرصاد - 16"، وذلك عبر إطلاق صواريخ على أهداف محددة مسبقا في الصحراء الوسطى في البلاد.

وأوضح مساعد العمليات في الدفاع الجوي الإيراني، العميد خوش قلب، أن "منظومة مرصاد مصنوعة محليا بشكل كامل"، مؤكدا أن العمل سينتهي سريعا في جعلها قادرة على مواجهة الأهداف السريعة ذات الارتفاع العالي.

كما أعلن الجيش الإيراني، في وقت سابق، إزاحة الستار قريبا عن نسخة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي الإيرانية "باور 373"، مؤكدا أنها تضاهي المنظومة الصاروخية الروسية "إس 400" أو أفضل منها.

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار إيران على موقع سبوتنيك.