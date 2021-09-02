طالبان: الحكومة الأفغانية ستمثل جميع أطياف الشعب ولا موعد محدد لإعلانها

أكدت حركة طالبان الأفغانية (المحظورة في روسيا)، اليوم الخميس، أن الحكومة ستمثل جميع أطياف الشعب الأفغاني.

موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" محمد نعيم، في تصريحات مع وكالة سبوتنيك ، " فيما يتعلق بإعلان الحكومة غدا بعد صلاة الجمعة .. مساعينا وجهودنا جارية ليتم هذا الإعلان في أقرب وقت ممكن، أما بشكل معين لا نستطيع تحديد الموعد في أي يوم أو في أي ساعة".

وشدد نعيم على ضرورة أن يكون تشكيل الحكومة نظاما شاملا يشمل جميع أطياف الشعب، مؤكدا أن "الشعب الأفغاني سيشعر بأن النظام سيكون نظاما للجميع".

وكان ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان قال إن الحكومة الأفغانية الجديدة ستضم نصف الوزارات السابقة وسيتم تشكيلها في أسرع وقت ممكن، دون أن يكون فيها وزيرات. وقال في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "سنشكل حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن. نود تشكيل حكومة مدمجة تضم نصف الوزارات السابقة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان المرأة دخول الحكومة الجديدة للبلاد، أوضح مجاهد: "ليس كوزيرات، ولكن باتباع تعاليم القرآن ووفقًا للشريعة، يمكن للمرأة، على سبيل المثال، العمل في الوزارات أو في الشرطة أو في القضاء كمساعدات". بالإضافة إلى ذلك، أكد مجاهد أن المرأة الأفغانية ستتمكن من الدراسة في الجامعات.

واستطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني، في 15 أغسطس/ آب الماضي، وذلك بعد توالى سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة وتمكن مقاتلوها من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات التي قالت إنها استضافته "لأسباب إنسانية.

وأنهت الولايات المتحدة يوم الإثنين الماضي، سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة.

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