الأمم المتحدة عن الوضع في بنجشير: المهم منع وقوع إصابات بين المدنيين

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة تدعو الأطراف المتحاربة في بنجشير الأفغانية إلى منع وقوع إصابات بين المدنيين.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. جاء هذا رداً على طلب التعليق على الوضع في بنجشير، خلال إفادة صحفية.

وقال دوجاريك: "أي استمرار للمعارك هو مصدر قلق كبير لنا - فهو يجعل الوضع الإنساني صعبا ويزيده سوءً؛ وهذا يزيد من عدد مشاكل الوصول( وصول بعثات الأمم المتحدة إلى هذه المناطق) بالنسبة لنا".

وأضاف: "كما هو الحال في أي نزاع، من المهم دعوة الأطراف إلى منع وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وتجنب الإضرار بالبنية التحتية المدنية".

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) تخطط مساء الخميس أو مساء الجمعة لتوجيه "ضربة قاضية" لإقليم بنجشير.

ولا تزال بنجشير هي المقاطعة الوحيدة خارج سيطرة طالبان، وتقع في المرتفعات شمال شرق كابول.

وذكرت قناة الجزيرة التلفزيونية، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر بـ "طالبان"، أن حركة طالبان قررت شن عملية عسكرية ضد قوات جبهة المقاومة الأفغانية في ولاية بنجشير، عقب فشل المفاوضات مع زعيم المقاومة أحمد مسعود.