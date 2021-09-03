بكين: على الصين وإيران الإضطلاع بدور بناء في أفغانستان

قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، لنظيره الإيراني، اليوم الجمعة 3 سبتمبر/أيلول، إن الصين وإيران بحاجة إلى لعب دور بناء في تحقيق انتقال سلس وإعادة الإعمار في أفغانستان المتاخمة لكلا البلدين.

وأشارت الخارجية الصينية في بيان نقلته وكالة "رويترز"، إلى أن وزير الخارجية الصيني أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان.

وحمّل المسؤول الصيني الولايات المتحدة مسؤولية ما حدث لأفغانستان، وطالب بضرورة تحملها المسؤولية في المساعدة في إعادة إعمار البلاد، التي دمروها.

يذكر أنه مع انسحاب القوات الأجنبية، استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني في 15 آب/أغسطس 2021، بعدها توالى سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة وتمكن مقاتلوها من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات التي قالت إنها استضافته "لأسباب إنسانية"، فيما بقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرق كابول، الولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرة الحركة.

وأنهت الولايات المتحدة، يوم الاثنين الماضي، سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري في البلاد في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة.