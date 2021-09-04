طهران تأسف لقرار واشنطن توقيع عقوبات على 4 مواطنين إيرانيين على خلفية "تهم ملفقة"

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن أسفها لإعلان الخزانة الأمريكية توقيع عقوبات على 4 مواطنين إيرانيين، لافتة إلى أن إدارة الرئيس الحالي تسير على خطى سابقتها.

طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، اليوم السبت، إن "فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة مواطنين إيرانيين بتهم ملفقة أمر مؤسف. الإدارة الأمريكية الحالية تسير على خطى الإدارة السابقة".

وأضاف إنه "ليس لدى واشنطن خيار سوى التخلي عن إدمان العقوبات والتعامل باحترام مع طهران".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، فرض عقوبات على أربعة مواطنين إيرانيين على صلة بالاستخبارات الإيرانية.

وشملت قائمة العقوبات كلا من، علي رضا فرحاني، ومحمود خزين، وعميد نوري، وكيا صادقي.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، في حزيران/ يونيو الماضي، فرض عقوبات على أعضاء "شبكة تهريب" تساعد في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وجماعة "أنصار الله" اليمنية.

وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.