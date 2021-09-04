حركة طالبان تجدد تأجيل إعلان الحكومة المنتظرة

جددت حركة "طالبان"، اليوم السبت، إرجاء إعلان حكومتها في الوقت الذي لا تزال تواجه فيه مقاومة مسلحة في ولاية بنجشير.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدرين في الحركة أنه لن يكون هناك أي إعلان اليوم بشأن الحكومة القادمة.

وأشارت الوكالة إلى أن الوضع في بنجشير، أحد المعاقل الأخيرة للمعارضة سبب التأخير في إعلان الحكومة الجديدة، الذي كان مرتقبا أمس الجمعة.

أعلنت "جبهة المقاومة" في ولاية بنجشير الأفغانية، اليوم السبت، مقتل نحو 600 من عناصر حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) منذ صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم "جبهة المقاومة"، فهيم دشتي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "نحو 600 من إرهابيي حركة طالبان قُتلوا في أجزاء متفرقة من بنجشير منذ الصباح".

وأضاف دشتي، أن أكثر من ألف مقاتل من حركة "طالبان" اعتقلوا أو استسلموا أمام قوات "جبهة المقاومة"، لافتا إلى أن قوات "جبهة المقاومة" قطعت الإمدادات عن "طالبان" من المحافظات الأخرى واستحوذت على معداتها.

يذكر أن حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.

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