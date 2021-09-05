إصابة 5 أشخاص في حادث إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن بينهم 3 في حالة خطرة

قالت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، إن خمسة أشخاص أصيبوا بإطلاق نار في أحد شوارع العاصمة واشنطن، لافتة إلى أن ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وقالت السلطات إن جميع الضحايا نقلوا إلى مستشفى محلي، ولم يتم الكشف عن ظروفهم على الفور، لكن وفقًا لمسؤولي خدمات الإطفاء والطوارئ الطبية في العاصمة، أصيب ثلاثة من الضحايا بجروح خطيرة.

#BREAKING Reports of five shot on Longfellow St NW DC. pic.twitter.com/RfbrK5YIPL — Darcy Spencer (@darcyspencer) September 5, 2021

ونشرت شرطة العاصمة بشأن إطلاق النار تغريدة قالت فيها إنها تبحث عن سيارة "سيدان" داكنة اللون ذات نوافذ ملونة وحواف مطلية بالكروم.

Alert: Shooting Investigation in the 700 block of Longfellow Street, NW. Lookout for a dark colored sedan with tinted windows and chrome colored rims. DO NOT TAKE ACTION CALL 911 — DC Police Department (@DCPoliceDept) September 5, 2021

ووقع اطلاق النار في حوالي الثامنة مساء السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، (صباح الأحد بتوقيت جرينتش). ولم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل أخرى.

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