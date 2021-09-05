وزراء خارجية "مجموعة السبع" يعقدون اجتماعا بمشاركة روسيا والصين حول أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، أن مجموعة السبع الكبرى ستعقد اجتماعا بمشاركة روسيا والصين يوم الأربعاء المقبل لبحث الوضع في أفغانستان.

موسكو - سبوتنيك. وقال وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي، اليوم الأحد: "سيتم عقد الأسبوع المقبل عقد اجتماع على مستوى وزراء خارجية دول مجموعة السبع لبحث الوضع في أفغانستان حيث يتوقع حضور وزراء من روسيا والصين ودول أخرى".

يذكر أنه في 15 آب/أغسطس الماضي، استطاعت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة، فيما بقيت ولاية بنغشير، الواقعة شمال شرقي البلاد، الولاية الوحيدة خارج سيطرتها.

وبنهاية يوم 31 آب/أغسطس الماضي، استولت حركة طالبان على مطار كابول كاملا بعد ساعات من إقلاع آخر طائرة عسكرية أميركية منه وخروج القوات الأجنبية نهائيا من أفغانستان، ليعقبه احتفال مسلحي الحركة بهذا الانسحاب معبرين عن فرحتهم بعودة "النظام الإسلامي".

وجاءت سيطرة طالبان على معظم أراضي البلاد لتتوج عمليات عسكرية ضد القوات الحكومية استمرت أسابيع، تزامنا مع عملية انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة، والمقرر اكتمالها في 11 من الشهر المقبل، وبعد مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد "حقنا للدماء".

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