رئيس الأركان الأمريكي يتوقع اندلاع حرب أهلية في أفغانستان

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن ميلي، قوله: "أعتقد على الأقل أن هناك احتمالا كبيرا للغاية لاندلاع حرب أهلية واسعة النطاق".

وأضاف: "في المقابل سيقود هذا لظروف تؤدي إلى إعادة تشكل تنظيم القاعدة، أو تنامي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أو مجموعات إرهابية أخرى".

وعلى الرغم من أنه شدد على أنه من غير الممكن التنبؤ بما سوف يحدث في أفغانستان، إلا أنه قدم تقييما متشائما للأوضاع.

وقال ميلي إن الظروف ترجّح بشكل كبير بأن نشهد عودة للإرهاب من هذه المنطقة خلال عام أو عامين أو ثلاثة.

وأعلنت الولايات المتحدة، في 30 أغسطس/ آب، استكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وانتهاء المهمة التي استمرت 20 عاما، حيث أصبح مطار كابول، الذي تم إجلاء الأجانب والحلفاء منه، تحت السيطرة الكاملة لحركة طالبان (المحظورة في روسيا).

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