باكستان تستضيف اجتماعا بشأن أفغانستان بحضور إيران

استضافت العاصمة الباكستانية، اليوم الأحد، اجتماعا عن بعد، لمناقشة آخر التطورات في أفغانستان، بحضور ممثلين عن إيران والصين وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن مصادر رسمية في باكستان، أن ممثل إسلام آباد الخاص بشؤون أفغانستان، محمد صادق، قد شدد خلال كلمة الافتتاح لهذا الاجتماع على أهمية تعزيز المواقف المشتركة بين دول المنطقة، بدعوى معالجة التحديات وتفعيل الفرص الجديدة في أفغانستان المستقرة.

وأشار صادق إلى أن أفغانستان المزدهرة والمسالمة، من شأنها الإسهام في تعزيز التقارب الاقتصادي، والمزيد من العلاقات الوثيقة بين الشعوب الإقليمية، إضافة إلى نمو التجارة وتنامي الأواصر على صعيد المنطقة.

وشدد محمد صادق على أنه تم الاتفاق مع إيران والصين وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان، خلال اجتماع اليوم، على أن السلام في أفغانستان أمر لا غنى عنه، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على صعيد المنطقة جمعاء.

وأعلنت الولايات المتحدة، في 30 أغسطس/ آب، استكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وانتهاء المهمة التي استمرت 20 عاما، حيث أصبح مطار كابول، الذي تم إجلاء الأجانب والحلفاء منه، تحت السيطرة الكاملة لحركة طالبان (المحظورة في روسيا).

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