بريطانيا تصف هجمات "أنصار الله" على السعودية بالعمل "الأرعن"

وعبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية على فيسبوك، قالت الخارجية إن الاعتداءات المتكررة من قبل جماعة أنصار الله تجاه السعودية "عمل أرعن".

وتابعت الخارجية أن هجمات "أنصار الله" تهدد المدنيين الأبرياء، وتعرقل السلام في المنطقة.

وأمس أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في اليمن، ضد جماعة "أنصار الله" التي استولت على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سنوات، أنه اعترض وأحبط هجوما بصاروخ باليستي باتجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف أنه تم "اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

​في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.