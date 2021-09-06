الهند تبرم صفقة لشراء 100 طائرة مسيرة إسرائيلية على خلفية سيطرة طالبان على أفغانستان

كشفت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الهند اشترت حوالي 100 طائرة بدون طيار إسرائيلية من طراز "سكاي سترايكر" من صنع شركة "البت سيستمز". يأتي ذلك في ضوء سيطرة حركة طالبان المتشددة على أفغانستان وفي ظل تدهور على الحدود مع باكستان.

القدس – سبوتنيك. وبحسب القناة فقد "أكملت الهند هذه الصفقة بقيمة تقارب 100 مليون دولار حوالي 84 مليون يورو وتم التوقيع عليها كجزء من شراء طارئ، من دون عملية مناقصة تنافسية".

ونقلت القناة عن مصادر في نيودلهي، قولها إن "الانسحاب الأميركي من أفغانستان لا يؤدي إلا إلى تفاقم التهديد، وهناك خشية من تعاون [حركة] طالبان [المحظورة في روسيا] الأفغانية والباكستانية لشن هجمات إرهابية ضد الهند".

ويمكن للطائرة بدون طيار تحديد وضرب الأهداف التي حددها المشغل برأس حربي يزن خمسة كيلوغرامات مثبت داخل جسم الطائرة، مما يسمح بأداء عالي الدقة، بالإضافة إلى أن الطائرات قادرة على أداء مهام دقيقة داخل دائرة نصف قطرها حوالي 100 كيلومتر.

وأشارت القناة إلى أنه قد تم تشغيل "سكاي سترايكر" عام 2017، وقد تم بيعها إلى بلدان عدة، ومثلت سلاحا حاسما خلال الصراع بين أذربيجان وأرمينيا. ومع ذلك، لم يتم الكشف عما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد استخدمها.