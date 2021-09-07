إيكواس تعقد قمة استثنائية الخميس لبحث الوضع في غينيا

ستعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قمة استثنائية بشأن الوضع في غينيا، يوم الخميس.

وأطاح جنود من القوات الخاصة بالرئيس الغيني ألفا كوندي الذي حكم البلاد لوقت طويل، وقاموا بحل حكومته يوم الأحد، مما دفع إيكواس للمطالبة بعودة النظام الدستوري والتهديد بفرض عقوبات.

ولم ترد متحدثة باسم إيكواس على الفور على طلب تعقيب أرسلته رويترز في وقت متأخر يوم الاثنين.

وأوضح زعيم الانقلاب في خطاب له أنه سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة عملية الانتقال السياسي، دون أن يحدد فترة إجراء المشاورات أو الفترة الانتقالية.

وأكد اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا، أنه لن تتم مطاردة المسؤولين في السلطة السابقة.

وكانت القوات الخاصة بقيادة مامادي دومبويا، أعلنت صباح الأحد الماضي، القبض على الرئيس كوندي، وتعليق العمل بالدستور، وإغلاق الحدود البرية لمدة أسبوع.

وفي وقت سابق الأحد، دعا الاتحاد الأفريقي، لإطلاق سراح الرئيس الغيني ألفا كوندي، بعد احتجازه من قبل قوات خاصة تابعة للجيش، مدينا الاستيلاء على السلطة بالقوة في البلاد.

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