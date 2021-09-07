طالبان: نأمل اعتراف دول العالم بشرعية دولتنا ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا

أعربت حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، اليوم الثلاثاء، عن أملها في أن تعترف الدول كافة بشرعية الحكومة الأفغانية الجديدة.

القاهرة، 7 سبتمبر - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي: "نحن لا نتدخل في شؤون أي دولة ولا نسمح لأي دولة بالتدخل في شؤوننا ونأمل أن تعترف دول العالم بشرعية دولتنا".

وأضاف مجاهد قائلا: "نقول لدول العالم إنه لا أحد يستطيع أن يستخدم أراضينا ضدها وعلاقتنا مع كل الدولة طيبة وحسنة".

وفيما يخص إجراءات السفر من أفغانستان، قال مجاهد: "الأشخاص الذين يريدون الخروج من أفغانستان يجب أن يكون لديهم وثائق سفر وسنقوم بحل المشاكل الخاصة برحلات السفر".

وكانت حركة طالبان قد أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الملا محمد حسن سيرأس الحكومة الأفغانية الجديدة بالوكالة، بينما سيشغل الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الحكومة بالوكالة.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي في كابول: "الحاج ملا محمد حسن سيكون رئيسا للوزراء بالوكالة وسيتولى الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الوزراء بالوكالة"، مضيفا أن محمد يعقوب مجاهد سيتولى منصب وزير الدفاع بالوكالة، فيما سيتم تعيين سراج الدين الحقاني وزيرا للداخلية.

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم الإعلان عن الوزارات الأخرى في المستقبل، مضيفا: "أعلنا الوزارات التي كنا في أمسّ الحاجة إليها، وإن شاء الله سنعلن الوزارات الباقية في المستقبل".

أعلنت حركة طالبان، في وقت سابق من اليوم، أنها أكملت الاستعدادات لإعلان الحكومة الجديدة في أفغانستان.

ووجهت الحركة دعوة إلى كل من تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر لحضور مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة. كما وجهت دعوة خاصة للمستشارة أنغيلا ميركل لزيارة أفغانستان.

يذكر أن "طالبان" سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، بعد دخولها العاصمة كابول، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.

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