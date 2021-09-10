وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران يمكن أن تبدأ سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في مقابلة لـ"سبوتنيك" خلال زيارته الأولى لموسكو بعد تعيينه، أن تطوير إيران لقدراتها النووية أمر يقلق دول الشرق الأوسط.

وقال لابيد في تصريحاته، بأننا لسنا الوحيدين المهتمين بما يحدث، مضيفا بأن دولا مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين-أقرب جيران إيران- جميعهم قلقون مثلنا.

وتابع: "يجب أن يفهم الناس أنه إذا حصلت إيران على أسلحة نووية، فإن سباق التسلح النووي سيبدأ في الشرق الأوسط. وسيتم تنفيذ التطوير من قبل المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا - هذا كل شيء.أضف إلى ذلك صعود الإسلام الراديكالي في أفغانستان، وهي جارة لباكستان، وهي دولة تمتلك أسلحة نووية ويتضح على الفور أن مخاوفنا ليست بلا سبب."

ومضى لابيد: "سيكون هناك ما يمكن تسميته مظهر من مظاهر "التدهور التدريجي للوضع" في المنطقة إذا حصلت إيران على أسلحة نووية".

وقال لابيد: "يجب أن نتأكد من أن هذا لن يحدث أبدا".