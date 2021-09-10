بينيت يعلق على تقرير "الدولية للطاقة الذرية" حول نووي إيران

علق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الجمعة، على تقرير صدر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حذرت فيه من أن مهام المراقبة في إيران "قوضت بشكل خطير".

وقال بينت إن "إسرائيل تأخذ الوضع الذي يعكسه التقرير على محمل الجد، ويثبت أن إيران تواصل الكذب على العالم وتروج لبرنامج تطوير أسلحة نووية، بينما تتنصل من التزاماتها الدولية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل: "يجب التأكد من أن إيران لن تمتلك أبدا القدرة على إنتاج أسلحة نووية".

ودعا بينيت إلى استجابة دولية مناسبة وسريعة لأعمال إيران التي وصفها بـ "الخطيرة".

وقال: "يحذر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن وقت العمل قد حان، لذلك لا يجب الاستمرار في توقع ساذج بأن إيران ستكون مستعدة لتغيير أساليبها من خلال المفاوضات التي ثبت أنها لا طائل من ورائها".

وأضاف بينيت: "فقط موقف حازم من قبل المجتمع الدولي، مدعوم بقرارات وأفعال، يمكن أن يحدث تغييرا في الاتجاه من جانب النظام في طهران، الذي فقد كل ضبط النفس".

وختم تصريحاته بالقول "ستبذل إسرائيل قصارى جهدها لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

وكان تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صدر الثلاثاء الماضي وحذر من أن "مهام المراقبة في إيران قُوّضت بشكل خطير بعد تعليق طهران بعض عمليات تفتيش الوكالة لأنشطتها النووية.

وردا على استمرار العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقب انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018، قامت طهران بتخفيض التزاماتها المتعلقة بالتعاون مع المفتشين الدوليين.