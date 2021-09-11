باكو تستضيف لأول مرة تدريبات مشتركة للقوات الخاصة لأذربيجان وتركيا وباكستان

صرحت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن أول مناورات مشتركة وثلاثية للقوات الخاصة (الأذربيجانية- التركية- الباكستانية) ستجري في الفترة الممتدة من 12 إلى 20 أيلول/ سبتمبر في باكو.

باكو– سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة اليوم السبت: "ستبدأ في 12 أيلول/سبتمبر في باكو لأول مرة مناورات مشتركة دولية للقوات الخاصة الأذربيجانية والتركية والباكستانية "ثلاثة أخوة-2021".

وبحسب البيان، تهدف المناورات إلى تحسين تفاعل الوحدات الخاصة للدول الصديقة خلال القيام بالأعمال القتالية، والتحضير للعمليات في السلم والحرب وتبادل الخبرات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن أذربيجان وتركيا بدأتا مناورات عسكرية مشتركة في إقليم قرة باغ، وهي الأولى بين البلدين بعد التصعيد في الإقليم.