الجيش الإسرائيلي يطلق حملة هندسية لفحص الزنازين في جميع السجون

يبدأ الجيش الإسرائيلي، غدا الأحد، حملة هندسية لمسح زنازين الأسرى الفلسطينيين في جميع سجون البلاد، على خلفية فرار 6 أسرى عبر فتحة تقود إلى نفق ينتهي خارج أسوار سجن جلبوع.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن تلك الحملة تأتي بناء على تعليمات مفوضة مصلحة السجون كاتي بيري بعد تقييم للوضع أجرته مع القيادة العليا لمصلحة السجون وممثلي قوات الأمن المعنية.

وستبدأ عمليات المسح غدا، وسيجريها الجيش الإسرائيلي وخبراء في البناء والهندسة.

في سياق متصل، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن العديد من الحراس وقوات وحدة "نحشون" الخاصة ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى سجن جلبوع لإخلاء عنبرين خوفا من وجود مزيد من الأنفاق تحتهما.

وسيتم نقل وتوزيع الأسرى الموجودين في العنبرين إلى سجون مختلفة أخرى جنوبي إسرائيل.

والاثنين الماضي، تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع الشديد الحراسة شمالي إسرائيل، ومنذ مساء أمس الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم.

وشهدت مدينة الناصرة العربية داخل الخط الأخضر اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم السبت، اعتقال زكريا الزبيدي ومحمد العارضة في أم الغنم (شمال).

وتكثف قوات الأمن الإسرائيلية جهودها لإلقاء القبض على الأسيرين المتبقين مناضل نفيعات وأيهم كمامجي.

وقال القائد العام للشرطة الإسرائيلية يعكوف شفتاي تعليقا على استمرار البحث عن نفيعات وكمامجي: "إنهما في حالة من اليأس وقد يرتكبان عملا متطرفا"، وأوعز بتأمين المستوطنات والبلدات الإسرائيلية الواقعة شمالي البلاد.

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