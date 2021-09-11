وزير إيراني: علينا الحفاظ على الاستقلال السيبراني للبلاد

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، إن الحفاظ على استقلال الفضاء السيبراني في البلاد بات ضرورة مهمة واستراتيجية.

خبير عسكري: حرب سيبرانية غير معلنة بين إيران وإسرائيل ، مساء اليوم السبت، تصريح زارع بور خلال مراسم تشييع أول "شهيد مدافع عن المراقد المقدسة لدى وزارة الاتصالات" الإيرانية، ويدعى محمد إينانلو.

وأكد عيسى زارع بور أن استقلال الفضاء السيبراني الإيراني أصبح ضرورة مهمة واستراتيجية، تثقل كاهل الجميع في البلاد، خاصة ممن ينتسبون إلى وزارة الاتصالات، في المرحلة الحالية، داعيا جميع النخب الشبابية لبذل الجهود المضنية من أجل صون ثقافة وأمن واقتصاد إيران على الصعيد السيبراني.

وشدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، على ضرورة استخدام الفضاء الافتراضي من أجل تحقيق الأهداف السامية التي خلفها "الشهداء الإيرانيون الأبرار"، ومن ضحوا بأنفسهم من أجلها.

يذكر أنه في الشهر الماضي، منح البرلمان الإيراني الثقة للحكومة الجديدة التي قدمها الرئيس الجديد، إبراهيم رئيسي.

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