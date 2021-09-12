بريطانيا: لا مزيد من الإغلاقات بسبب "كورونا"

أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد 12 سبتمبر/أيلول، أنها لن تفرض المزيد من الإغلاقات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جافيد، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إنه لا يتوقع أن تشهد البلاد المزيد من عمليات الإغلاق لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

واستبعد وزير الصحة البريطاني كذلك، استخدام جوازات سفر لقاحات للسماح للناس بحضور الأحداث الجماهيرية.

وأضاف بقوله "أعتقد أن فرض المزيد من قرارات الإغلاق سيكون أمرا غير مسؤولا، ورغم أنه لا أتوقع أن يقوم أي وزير صحة في جميع أنحاء العالم بإزالة كل شيء من على الطاولة، لكنني لا أرى كيف سنصل إلى إغلاق آخر".

عند سؤاله عن ما يسمى بجوازات سفر "كوفيد 19"، قال جافيد: "ما يمكنني قوله هو أننا نظرنا إليها بشكل صحيح، وبينما يجب أن نحتفظ بها كخيار محتمل، ويسعدني أن أقول إننا لن نمضي قدمًا مع خطط للحصول على جوازات سفر لقاح ".

وتمكنت المملكة المتحدة من تلقيح نحو 64% من السكان البالغين، وفقا للبرنامج الذي انطلق في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتلمح الحكومة منذ أسابيع إلى نيّتها التخلي خصوصاً عن إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، وهو نهج انتقده بشدة بعض الأكاديميين الذين يقدمون المشورة للحكومة.

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