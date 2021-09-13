بولندا: نحو 500 مهاجر غير شرعي حاولوا دخول البلاد عبر بيلاروس نهاية الأسبوع

أعلن حرس الحدود البولندي، اليوم الاثنين، أن أكثر من 500 شخص حاولوا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، دخول بولندا بشكل غير قانوني من بيلاروس.

وارسو - سبوتنيك. وقال حرس الحدود في بيان: "لقد كانت عطلة نهاية أسبوع بالنسبة لحرس الحدود مشوبة بالتوتر، لقد تم تحديد إجمالي 509 م حاولات لعبور الحدود بشكل غير قانوني إلى بولندا عبر بيلاروس".

وأشار البيان، إلى أن "حرس الحدود اعتقل 7 مهاجرين غير شرعيين: 5 مواطنين سوريين واثنين من مواطني الصومال، في حين تم إيقاف باقي المحاولات".

سبق أن أعلنت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروس، فيما أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن "مينسك لن تكبح بعد الآن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي؛ وذلك بسبب العقوبات الغربية"، مضيفا: "لا أموال، ولا طاقة لذلك".

ووفقاً لأحدث البيانات، منذ بداية أب/أغسطس سجل حرس الحدود البولندي أكثر من 4 آلاف محاولة لعبور الحدود من بيلاروس بشكل غير قانوني.

فيما يتعلق بالوضع الحالي، فرض الرئيس البولندي حالة الطوارئ على المناطق المتاخمة لبيلاروس، حيث يشارك الجيش والشرطة في حماية الحدود.