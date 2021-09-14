طالبان تناشد أمريكا بإظهار "قلبها الكبير" للمشاركة في دعمها ماليا

ناشدت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، أمريكا اليوم الثلاثاء، بالمشاركة في تقديم التبرعات الدولية لها.

وقال وزير خارجية إمارة أفغانستان، أمير خان متقي، في مؤتمر صحفي أن حركة طالبان ستنفق أموال المتبرعين المقدمة لها بحكمة، ونوهت بأنها ستستخدمها للتخفيف من حدة الفقر، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال متقي: "الإمارة الإسلامية ستبذل قصارى جهدها لإيصال هذه المساعدات إلى المحتاجين بشفافية تامة".

كما طلب أمير خان متقي من واشنطن إظهار تقديرها لسماح حركة طالبان للولايات المتحدة بإكمال انسحاب قواتها العسكرية، وإجلاء أكثر من 120 ألف شخص، الشهر الماضي.

وقال: "أمريكا بلد كبير، يجب أن يكون لديها قلب كبير".

وأشار أمير خان متقي في المؤتمر الصحفي إلى أن أفغانستان تلقت بالفعل مساعدات من دول مثل باكستان وقطر وأوزبكستان، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

وأعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، أن السفير الصيني لدى كابول، وانغ يو، أبلغ وزير الخارجية في حكومتها المؤقتة، أمير خان متقي، عزم بكين تقديم 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا، ومساعدات لأفغانستان، بقيمة 15 مليون دولار.

وشهد مؤتمر للمانحين عقد في جنيف، أمس الاثنين، تعهد دول بتقديم مساعدات إجمالية قدرها 1.2 مليار دولار لأفغانستان، والتي سيطرت عليها الجماعة الإسلامية المتشددة الشهر الماضي.

وتواجه أفغانستان التي تعتمد بالفعل بشكل كبير على المساعدات، أزمة اقتصادية، مع عدم قدرة سلطات "طالبان" الجديدة على دفع الرواتب وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ومنذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في كابول، أوقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصول أفغانستان إلى التمويل، بينما جمدت أمريكا السيولة النقدية الموجودة في احتياطيها الخاص بأفغانستان.

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