الفاتيكان يرفض استقالة رئيس أساقفة هامبورغ المتهم بالتستر على مخالفات أخلاقية

رفض بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، استقالة رئيس أساقفة هامبورغ الذي عرض تنحيه عن منصبه، بعد تقرير ادعى أنه وعدد من كبار المسؤولين في الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا خالفوا واجبهم في التعامل مع قضايا الاعتداء.

وقال الفاتيكان في بيان إنه فحص بدقة الوثائق المتعلقة برئيس الأساقفة ستيفان هيسه، الذي كان يشغل سابقا منصب رئيس الموظفين والإدارة في أبرشية كولونيا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف الفاتيكان في بيان نُشر على موقع مؤتمر الأساقفة الألمان، إنه بينما حدد أوجه القصور في تنظيم مكتبه وأخطاء إجرائية شخصية، فإنه لم يجد أي نية للتستر على الانتهاكات.

وجاء في البيان أيضا: "المشكلة الأساسية، في السياق الأوسع لإدارة الأبرشية، هي قلة الاهتمام والحساسية تجاه ضحايا الانتهاكات".

عرض هيسه الاستقالة، في مارس/ آذار، بعد نشر تقرير من 800 صفحة حول التعامل مع قضايا الإساءة في أبرشية كولونيا، والذي قال إن هناك أكثر من 200 مخالف وأكثر من 300 ضحية بين عامي 1975 و2018.

وقال الفاتيكان: "في ضوء حقيقة أن رئيس الأساقفة يعترف بالأخطاء التي ارتكبها في الماضي بتواضع وقدم استقالته، قرر الأب الأقدس (البابا فرنسيس بابا الفاتيكان) عدم قبول الاستقالة".