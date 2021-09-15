مقتل 7 جنود باكستانيين وإصابة آخرين بإطلاق نار على الحزام الفاصل للحدود مع أفغانستان

قتل 7 جنود باكستانيين على الأقل وأصيب آخرون، خلال إطلاق نار كثيف، وقع في منطقة وزيرستان الجنوبية، قرب الحدود الباكستانية الأفغانية.

إسلام أباد - سبوتنيك. وأوضح بيان صادر عن هيئة استعلامات الجيش الباكستاني، تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، أن إطلاق نار كثيف وقع مع "عناصر إرهابية"، بحسب وصف الهيئة، في منطقة وزيرستان الجنوبية الواقعة في الحزام القبلي الفاصل للحدود الباكستانية الأفغانية، مشيرة إلى أنه خلف 7 قتلى على الأقل من الجنود الباكستانيين، وعددا من المصابين.

وأشارت الهيئة إلى مقتل 5 من العناصر المسلحة، التي اشتبكت مع القوات الباكستانية.

وتزايدت في الأونة الأخيرة الهجمات على قوات الجيش الباكستاني خاصة في المناطق الشمالية الغربية المحاذية لأفغانستان، لاسيما بعد تولي حركة "طالبان" الأفغانية السلطة.

وتكثف القيادتان السياسية والعسكرية الباكستانية، من إجراءاتهما الاحترازية على الحدود مع أفغانستان وكافة المدن الباكستانية تحسبا لهجمات مماثلة، قد تشهدها المدن الباكستانية في الفترة المقبلة.

وبالتزامن مع الحادث، أعلن مستشار الأمن القومي الباكستاني، مؤيد يوسف، في مؤتمر صحافي اليوم، أن بلاده ستعمل على توفير الظروف الملائمة لضمان عودة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم، وشدد على الحاجة للسيطرة على الحدود بين البلدين.

وقال يوسف، إن "أفغانستان وباكستان أخوة، ونحن سنعمل على ضمان توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين إلى بلادهم".