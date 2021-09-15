بابيا الفاتيكان: الإجهاض قتل ويجب احترام حياة الإنسان

قال بابا الفاتيكان، فرانسيس، إن عملية الإجهاض هي في الأساس جريمة قتل، داعيا إلى احترام الحياة البشرية.

وكان البابا يدلي بتصريحات للصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من جولة شملت المجر وسلوفاكيا، بحسب ما نقلته americamagazine.

وقال البابا فرانسيس: "الإجهاض هو أكثر من مشكلة. الإجهاض قتل، من أجهض يقتل".

وأضاف مدللا على وجهة نظره: " خذ أي كتاب عن علم الأجنة لطلاب الطب في كلية الطب. من الأسبوع الثالث للحمل، غالبا قبل أن تدرك الأم ذلك، تكون جميع الأعضاء موجودة بالفعل، حتى الحمض النووي ... أليس هذا إنسانا؟ إنها حياة بشرية ويجب احترام هذه الحياة البشرية. هذا المبدأ واضح جدا".

كما تطرق البابا لمسألة زواج المثليين قائلا: "الزواج هو سر وليس للكنيسة أن تغير الأسرار كما وضعها الرب".

إلا أنه قال إن "هناك قوانين تحاول مساعدة مواقف العديد من الأشخاص الذين لديهم ميول جنسية مختلفة".