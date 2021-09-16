أردوغان: تركيا شهدت أعلى معدلات النمو في العالم وسنمنع "الارتفاع الفاحش" للأسعار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن اقتصاد بلاده سجل معدلات نمو هي الأعلى في العالم، مرجعًا الفضل في ذلك إلى السياسات التي اتخذتها إدارته.

وقال أردوغان خلال كلمة بإحدى الفعاليات المحلية في ولاية قرشهير، وسط تركيا: "وصلنا إلى أعلى معدلات النمو في العالم بفضل التدابير والإجراءات التي نفذناها".

ووعد الرئيس التركي بمنع "الارتفاع الفاحش" لأسعار السلع في الأسواق التركية، عبر التحكم في معدل التضخم خلال أسرع وقت ممكن، على حد قوله.

وحول تداعيات الوباء، قال أردوغان إنه أثر على اقتصادات العالم، وإن حكومته نفذت حزمة دعم تحت اسم "درع الاستقرار الاقتصادي"، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ومساعدة التجار والحرفيين خلال الأزمة.

وأوضح، خلال حديثه، أن الدعم الحكومي المقدم للحرفيين والتجار لتعويضهم عن خسائر الوباء، وصل إلى أكثر من 5 مليارات ليرة (نحو 600 مليون دولار) خلال 4 أشهر.

سجّل الاقتصاد التركي أسرع معدل نمو له منذ أكثر من عقدين خلال الربع الثاني من هذا العام، لكن النمو القوي أثار أيضا مخاوف من تفاقم التضخم.

نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بانقضاء حزيران/ يونيو، وهو أسرع معدل توسع له منذ عام 1999.

وكان النمو مدفوعا بفيض من الاستهلاك ساعد في دفع التضخم إلى ما يقارب 19%، وهو أعلى مستوى له في عامين، حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".

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