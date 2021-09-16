بينهم مصريان... أمريكا تفرض عقوبات على 5 نشطاء في القاعدة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 5 أشخاص نشطاء في تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا)، اثنان منهم مصريان.

وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: "هذه العقوبات المستهدفة تسلط الضوء على تعهد الولايات المتحدة الثابت بقطع التمويل المالي عن تنظيم القاعدة".

وأضافت في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي: "سنواصل العمل مع شركائنا الأجانب ومنهم تركيا لكشف وتفكيك الشبكات المالية الداعمة للقاعدة".

وشملت القائمة مجيدي سالم، وهو محامي ولد في مصر ويقيم في تركيا، والذي عرّفته وزارة الخزانة على أنه طرف أساسي في تنفيذ مجموعة من أنشطة القاعدة في تركيا.

وضمّت القائمة كذلك محمد نصر الدين الغزلاني، وهو مصري مهمته توصيل الأموال وكان يستخدم التحويلات النقدية لدعم القاعدة.

أما الأتراك الذين شملتهم القائمة فهم: نصر الدين مصلحان وجبرائيل جوزال وسونر جورليين.

وأوضح البيان أنه كنتيجة لهذه العقوبات، فإن جميع ممتلكات هؤلاء الأفراد المذكورين يجب أن يفرض عليها حظر وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بهذا.