غوتيريش يعتزم لقاء لافروف على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أنه يعتزم لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف على هامش الأسبوع الرفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غوتيريش في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "سأعقد لقاء مع وزير الخارجية لافروف في أحد أيام الأسبوع، لا أستطيع القول بالتحديد [في أي يوم]، لكنها ضمن برنامجي".

ويرأس لافروف الوفد الروسي، في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المتوقع، أن يلقي كلمة في المناقشة العامة للأسبوع الرفيع المستوى في 25 أيلول/سبتمبر. في الوقت الحالي، من المقرر أن يشارك في أعمال الجلسة شخصيًا، كما سيجري على هامش الجلسة، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء أجانب.

وخلال الدورة الحالية، "ستسترشد روسيا تقليديا بضرورة تعزيز الدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة في الشؤون العالمية".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه يعتزم لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين المقبل.

وقال غوتيريش لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أنني سألتقي الرئيس بايدن يوم الاثنين المقبل" .

وسيعقد الأسبوع الرفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 21 إلى 27 أيلول/سبتمبر الجاري.