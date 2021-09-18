مقتل وإصابة مدنيين في انفجارين بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان

وقع انفجاران في ولاية ننغرهار، شرقي أفغانستان، اليوم السبت، أسفرا عن مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 19 آخرين.

وذكر مصدر محلي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه "وقع انفجارين في ولاية ننغرهار بواسطة لغم مغناطيسي في كل من الدائرة 6 والدائرة 8 أعقبه إطلاق نار من قبل طالبان".

وأضاف المصدر أنه "يُعتقد أن هذين التفجيرين نفذهما تنظيم داعش (المحظور في روسيا)، وأسفرا عن مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين بينهم امرأتين".

وأفاد مصدر أمني أفغاني لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، بسماع دوي انفجارين في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المصدر الأمني أن الانفجار الأول وقع في منطقة داشتي برشي وأدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين.

وأضاف المصدر قائلا: "أما الانفجار الثاني وقع في منطقة عرفاني خارجوتي بالحي 13 في كابول ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

وأنهت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة.