إيران: شحنة الوقود المرسلة إلى لبنان كانت بطلب من السلطات اللبنانية

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن شحنة الوقود المرسلة إلى لبنان كانت بطلب من السلطات اللبنانية.

وأكد المتحدث باسم ​الخارجية الايرانية،​ ​سعيد خطيب زاده​، أن ​الجمهورية​ الإسلامية تلتزم بمساعدة الدول الصديقة، لافتا إلى أن "شحنة ​الوقود​ المرسلة الى ​لبنان​ كانت حسب الطلب اللبناني".

وشدد زاده على أنه "إذا أراد لبنان شراء النفط والوقود الإيراني مرة أخرى فنحن جاهزون".

ووصل صباح الخميس 16 سبتمبر/أيلول، عدد من الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى منطقة حوش السيد علي في الهرمل، قادمة من سوريا.

وتداول عدد من الناشطين مقاطع فيديو تظهر عددا كبير من الصهاريج تدخل المنطقة وسط وجود للهيئة الصحية الإسلامية، فيما أكد شهود عيان لـ"سبوتنيك" وصول الصهاريج.

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.