زلزال بقوة 5 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين الهند وميانمار

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين 20 سبتمبر/أيلول، المنطقة الحدودية بين الهند وميانمار.

وأوضحت وكالة "فرانس برس" أن المركز الوطني الهندي لعلوم الزلازل رصد وقوع هذا الزلزال على عمق 82 كيلومترا بالقرب من الحدود بين الهند وميانمار، عند خط عرض 25.26، وخط طول 90.70.

ولم تشر أي تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، بسبب هذا الزلزال.

وكانت الهند قد تعرضت في أبريل/نيسان الماضي إلى زلزال مشابه بقوة 6.2 على مقياس ريختر في ولاية آسام الهندية.