عبداللهيان: العلاقات الإيرانية الأوروبية يجب ألا تخضع للرؤية الأمريكية

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين بلاده وأوروبا يجب ألا تخضع للرؤية الأمريكية.

© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND الاتحاد الأوروبي يتواصل مع أمريكا حول احتمالية رفع العقوبات عن إيران ، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال مباحثاته مع نظيره الأسباني، خوسي مانويل البارز، في نيويورك اليوم، حيث استعرضا آخر التطورات في أفغانستان والقضايا الثنائية والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلاده وأسبانيا ماضية بالاتجاه الصحيح، مشيرا إلى وجود حاجة لاعتماد مشاريع جديدة في المجالات الأخرى المختلفة، من بينها الصحية والصناعية والعلمية وبيع المقايضة، ودعم نشاطات شركات القطاع الخاص في كلا البلدين، مشيدا بالتعاون الصحي والطبي بين الطرفين، في ذروة تفشي فيروس كورونا.

شدد عبداللهيان خلال اللقاء مع نظيره الأسباني على رغبة بلاده في تحديد أو إقامة علاقات متوازنة مع أوروبا، على ألا تخضع لطبيعة تعامل ورؤية الجانب الأمريكي، والتي وصفها بأنها "غير البناءة".

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية أسبانيا عن تأييده لتصريحات عبداللهيان، موضحا أن مدريد ستبذل قصارى جهدها لرفع مستوى العلاقات السياسية والتجارية مع طهران، معلنا استعداد أسبانيا للتعاون مع إيران بشأن تطعيم المهاجرين الأفغان، مطالبا المجتمع الدولي بوجوب الاهتمام بالأوضاع الإنسانية الخاصة داخل أفغانستان.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران الآن عبر سبوتنيك.