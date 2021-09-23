الصحة العالمية تحذر من وقوع كارثة في أفغانستان

حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، من أن أفغانستان تواجه كارثة صحية حقيقية ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لتفاديها.

القاهرة - سبوتنيك. وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي بشأن الأوضاع الصحية في أفغانستان: "حققنا خلال الـ 20 عاما الماضية مكاسب في أفغانستان، لكن هذه المكاسب في مهب الريح حاليا لأن النظام الصحي على شفا الانهيار، وستواجه أفغانستان كارثة صحية حقيقية ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لتفاديها.

وأشار غيبريسوس إلى أن نحو 50% من الأطفال في أفغانستان يعانون من سوء التغذية.

وأضاف: "لا يمكننا وقف المساعدات المنقذة للأرواح في أفغانستان. نحن بحاجة لدعم المجتمع الدولي لإيصال المساعدات بطريقة مستدامة".

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعلن، في 7 سبتمبر/أيلول الجاري، أن أفغانستان تواجه انهيارا في الخدمات الأساسية، وأن إمدادات الغذاء وغيره من المساعدات بدأت تنفد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ينس لايركه، المتحدث باسم المكتب في إفادة في الأمم المتحدة، قوله إن ملايين الأفغان يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والصحية.

وأطلق المكتب مناشدة عاجلة لجمع نحو 600 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 11 مليون شخص، خلال الفترة المتبقية من هذا العام وسط تحذيرات من الجفاف وانتشار الجوع.

وقال لايركه: "الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار ويوشك الغذاء والمساعدات الأخرى اللازمة للحياة على النفاد". وأضاف: "نحث المانحين الدوليين على دعم هذه المناشدة بسرعة وسخاء".

ونزح أكثر من نصف مليون شخص داخل أفغانستان هذا العام مع اجتياح طالبان للبلاد، والذي توج بسيطرتها على العاصمة كابول يوم 15 أغسطس/آب.

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