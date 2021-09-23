تسجيل
12:38 GMT23 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    زيارة مدير التربية البدنية والرياضة بحركة طالبان بشير أحمد رستمزاي لصالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021

    رئيس حزب "الوحدة الإسلامية" لـ"سبوتنيك":"طالبان" تواصل الانتقام من الأفغان و"الهزارة" على شفير كارثة

    © AFP 2021 / Bulent Kilic
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050156865_0:246:3072:1974_1200x675_80_0_0_36d54f1617ddcb558385f09ce0c23a44.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202109231050231489-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9/

    أجرت وكالة "سبوتنيك" مقابلة فيديو حصرية مع زعيم حزب "الوحدة الإسلامية" في أفغانستان والمستشار السياسي والأمني للرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني، محمد محقق، الذي تحدث عن الوضع الحالي في أفغانستان، ووضع طائفة الهزارة الشيعية خلال فترة حكم حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، وعن واقع حكومة طالبان الجديدة وما إذا كانت طالبان ستفي بوعودها بشأن مكافحة الإرهاب والمخدرات.

    تطرق محقق في حديثه إلى الواقع الحالي في البلاد من الناحيتين الاجتماعية والسياسية خلال الفترة الأخيرة التي استولت فيها حركة "طالبان" على كامل البلاد.

    عناصر من حركة طالبان
    © Sputnik . Ishtiaq Mahsud
    طالبان تستخدم قوارب "البجعة" للسيطرة على منطقة استراتيجية.... صور
    محقق: "طالبان" لم تتخذ خطوات لتأسيس حكومة شاملة

    اعتبر محقق أن الواقع الحالي للبلاد غير مناسب لتشكيل حكومة جديدة، وأن "طالبان" لا تظهر مؤشرات لتنفيذ وعودها وتأكيداتها، حيث يستمر الانتقام والضغط على شرائح مختلفة من السكان حتى اليوم، على حد قوله.

    وشدد محقق على أن جميع الطوائف معترف بها رسميا في الدستور الأفغاني، وأن الشهب الأفغاني بكامله شارك في تحرير البلاد من "الأجانب" (القوات الأمريكية)، لكنه وعلى الرغم من ذلك، تم إنشاء حكومة تمثل جانبا واحدا فقط (في إشارة إلى حكومة طالبان).   

    وعبر محقق عن أمله في تشكيل حكومة شاملة بما ينسجم مع المفاوضات الأخيرة التي تمت بين الأفغان؛ قائلا: "حكومة شاملة تضم ممثلين عن جميع الشعب الأفغاني وفئات المجتمع الأفغاني، ولكن هذا لم يحدث، حتى الآن، لم تتخذ طالبان أي خطوات نحو تشكيل مثل هذه الحكومة".

    محقق: "الهزارة" على شفير كارثة

    نوه محقق إلى أن "طالبان" لم تقاتل طائفة الهزارة الشيعية، لأنهم (طالبان) كانوا يقاتلون النظام الذي أنشأته أمريكا في البلاد، لكن "ربما كان هناك بعض الأفراد في نظام غني من الهزارة، لكن تم استبعاد هؤلاء من الحكومة، وفي الآونة الأخيرة، لم نكن (الهزارة) في القوات المسلحة، أي أنه لم تكن هناك حرب بيننا وبين طالبان. ومع ذلك، لكن اضطررنا للدفاع عن أنفسنا إذا هاجمت طالبان مناطق يسكنها الهزارة. على سبيل المثال، في باتو أو كيجران في دايكوندي. وإذا نظرنا إلى هذا الأمر فهناك احتمال من قيام طالبان بالانتقام"، كما يعتقد محقق.

    وبين محقق أن طالبات تأخذ الأسلحة من بعض المواطنين في منطقة دايكوندي (طالبان) حيث فرت أكثر من 2700 أسرة من منازلها. كما توجد ضغوط في بعض سكان مناطق الشمال. على الرغم من العفو الذي أعلنته طالبان، وبعض الأشخاص الذين عملوا في الحكومة السابقة تركوا منازلهم وغادر بعضهم إلى باكستان وإيران.

    واعتبر محقق أن القضية الأهم من وجهة نظره هي أن "هذه الحكومة (طالبان) لا تقدم المساعدة للهزارة. حيث جرت العادة أن تقوم الحكومة السابقة بخطوات لتزويد الهزارة بالطعام والقمح والدقيق والأرز والوقود في الشتاء. الآن لا توجد أخبار (عن دعم الهزارة)، وعلاوة على ذلك، فإنهم (طالبان) يجمعون الأسلحة والضرائب، مثل العشر والزكاة. الهزارة على شفا كارثة إنسانية هذا الشتاء".

    منظمة الصحة العالمية
    © AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
    الصحة العالمية تحذر من وقوع كارثة في أفغانستان
    محقق: "الهزارة" عانوا في فترة حكم غني

    شدد محقق في تصريحاته على أنه "لا نطلق العنان للحرب لأننا نعتقد أن طالبان يجب أن تفهم أن هؤلاء الأشخاص الذين لم يتواجدوا بعد في الحكومة هم من أبناء وطنهم (أفغانستان). وأنه كما عانت حركة طالبان على يد حكومة غني والولايات المتحدة، فقد عانينا نحن الهزارة تحت حكم غني أيضا. في عهد غني، أُجبرت على مغادرة البلاد، استعدينا لهجوم من غني على منزلي وأخذت العائلة بأكملها إلى الخارج".

    واعتبر محقق أنه "إذا أرادت طالبان إنهاء الحرب الأهلية ومنع الصراع بين الأفغانيين، فيجب عليهم إظهار ذلك من خلال سياساتهم، مثل قبول ممثلين عن جميع الشهب في الحكومة. وهذا أيضا ما يريده الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي".

    مقاومة في محافظة بنجشير

    نوه محقق إلى أنه لا يملك الكثير من المعلومات حول الوضع في محافظة شمال كابول. وقال: "وذكرت وسائل الإعلام أن طالبان احتلت الشوارع والمحافظات، لكنها أشارت أيضًا إلى وجود مقاومة في بعض المناطق الجبلية. سمعت أن إخواننا في بنجشير يزعمون أنهم يسيطرون على معظم المناطق ويواصلون المقاومة. إذا حكمنا على ما إذا كانت هذه المقاومة قانونية أم لا، فإنهم (المقاومون) يقولون إنهم يسعون خلف أهداف مشروعة. نحن نتحدث عن تشكيل حكومة شاملة يتم فيها تمثيل كل المجموعات العرقية".

    محقق: لم تتقدم المفاوضات بين الأفغان

    قال محقق: "نحن نؤيد إغلاق "أبواب الحرب" وإقامة حكومة شاملة. يجب أن تكون طالبان مرنة. لقد كانت المفاوضات بين الأطراف الأفغانية تهدف إلى إقامة حكومة شاملة. ولا تعني حقيقة فرار غني ومنحهم السلطة أن سلطتهم شرعية".

    وتابع محقق موضحا: "في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من حكمه، سلم غني، بموافقة الولايات المتحدة أو بدونها، جيشه إلى طالبان. في ذلك اليوم، استسلمت عدة مناطق لطالبان دون وجود أي مقاومة، حتى أن الحكومة هددت أولئك الذين قاوموا طالبان. أي أن حكومة غني سلمت لهم البلاد بشكل غير مباشر، لكن هذا (الطريق) غير شرعي. يجب الاعتراف بالحكومة من قبل جميع ممثلي أفغانستان. يجب أن تكون جميع الأقليات القومية والدينية ممثلة في هذه الحكومة. من الواضح أن الحكومة التي وصلت إلى السلطة بالقوة لن تدوم طويلا".

    وشدد محقق في ختام حديثه إلى أنه "يجب تشكيل حكومة شاملة من خلال المفاوضات بين قادة الأحزاب السياسية وطالبان. أنا أؤيد الحوار السياسي. وإذا لم نتوصل إلى اتفاق، ستبدأ المقاومة، سواء أحببنا ذلك أم لا".

    انظر أيضا:

    هل حرثت "أرض العرب" في المريخ... "ناسا" تكشف سر المدرجات الغريبة... صور وفيديو
    5 فوائد "لن تتخيلها أبدا" تقدمها حبة كوسا واحدة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    التحضيرات لافتتاح معرض تشيلسي الكبير للزهور في لندن، إنجلترا 20 سبتمبر 2021
    معرض تشيلسي للزهور 2021
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    محمد حسين طنطاوي... وزير الدفاع الذي قاد مصر في أصعب الظروف
    محمد حسين طنطاوي... وزير الدفاع الذي قاد مصر في "أصعب الظروف"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك