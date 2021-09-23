"تغيرت المعادلة"... الحرس الثوري يتحدث عن صدام حسين ويوجه رسالة إلى إسرائيل

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن "الكيان الصهيوني وأمريكا يخشيان بشدة من القدرات العسكرية الإيرانية"، مشيرا إلى أن إيران تُعد ضمن الدول المتفوقة في مجال الصواريخ.

وأشار قائد الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، العميد رضا شبان، في كلمة له ، بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، إلى"الحرب المفروضة (1980 -198) التي شنها النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين ضد إيران وصمود ومقاومة بلاده"، مؤكدا أنه تم احتلال أكثر من 13 ألف متر مربع من الأراضي الإيرانية خلال العدوان وتحريرها على أيدي المجاهدين.

وقال إن "إيران قدمت نحو 230 ألف شهيد خلال هذه الحرب"، مبينا أن إيران اليوم تعد ضمن الدول التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة لإنتاج الصواريخ وتوصلت إلى مختلف التكنولوجيات بفضل الارتكاز على طاقاتها المحلية.

وأشار إلى الصناعة النووية التي تتمتع بها إيران، قائلا: "نحن لأول مرة لم نستعن بمستشارين أجانب في الحرب، إلا أن اليوم تغيرت المعادلة وأن الغرب والكيان الصهيوني وأمريكا يخشون بشدة من قدرات إيران العسكرية".

وكان رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، كشف عن هدف الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عندما بدأ بتنفيذ هجومه على إيران فيما يعرف بالحرب الإيرانية العراقية (1980-1988).

وقال باقري، إن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين "شعر بأنه متفوق بتجهيز جيشه، وأعتقد أنه يمكن أن يحتل جزءا من أراضي إيران في غضون أيام قليلة، ولكن عندما رأى أنه لا يستطيع فعل ذلك ارتكب كل أنواع الجرائم"، على حد تعبيره.

وكشف باقري عن عدد الهجمات التي نفذها صدام حسين ضد الإيرانيين، حيث قام بتنفيذ 4762 هجوما بالصواريخ بعيدة المدى منها 582 هجوما كيماويا على مناطق سكنية، مبينا أن طهران لديها أكثر من 100 ألف إصابة خطيرة بالسلاح الكيماوي، بالإضافة إلى 350 إصابة خفيفة، مشيرا إلى أن "الأوروبيين أعطوها (السلاح الكيماوي) لصدام".

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