اصطدام سفينة شحن روسية بأخرى تركية في مضيق البوسفور وإرسال فريق إنقاذ

اصطدمت سفينة شحن روسية "روسيتش - 10" بأخرى تركية، في مضيق البوسفور، أعقبها تصادم آخر للسفينة الروسية بقارب صيد تركي، ما أدى إلى إرسال السلطات التركية فريق إنقاذ إلى المنطقة.

أنطاكيا - سبوتنيك. ذكرت المديرية العامة للسلامة الساحلية التركية، في بيانين منفصلين على "تويتر"، اليوم السبت أن "سفينة الشحن الروسية [روسيتش - 10] اصطدمت بأخرى تركية [تحسين إمام أوغلو]، في مضيق البوسفور".

وأضافت أن "السفينة الروسية اصطدمت بعد ذلك بقارب صيد تركي، وتم إرسال فريق إنقاذ إلى المنطقة، وأن السفينة الروسية رست بأمان".

وبحسب المعطيات الأولية، يرجع سبب الاصطدام إلى خلل في تحكم السفينة التركية. ويجري الآن توضيح تفاصيل أكثر ".

По предварительным данным, причиной столкновения сухогрузов «Русич-10» и «Тахсин Имамоглу» в Босфоре стал отказ рулевого управления турецкого судна. По словам судовладельца, на борту было 11 россиян:https://t.co/LvI2mNIjGl pic.twitter.com/hzfhgAg4aC — Известия (@izvestia_ru) September 25, 2021

وأكدت شركة التأمين وجود أضرار طفيفة. لم يتم العثور على تدفق للمياه. كما لم تسجل إصابات، ولا تسرب للوقود.