ترودو يستقبل كنديين احتجزتهما الصين لأكثر من ألف يوم

استقبل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت، كنديين اثنين كانت الصين قد احتجزتهما لأكثر من ألف يوم.

وقالت رويترز إن ترودو استقبل رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريج لدى وصولهما إلى مدينة كالجاري بغرب كندا، بعد أن احتجزتهما الصين لأكثر من ألف يوم، فيما لم يصدر تعليق عن مكتب رئيس الوزراء.

وأفرجت السلطات الصينية، اليوم السبت، عن كنديين اثنين بعد الإفراج عن المديرة المالية لشركة "هواوي" منغ وانتشو التي كانت معتقلة في كندا.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن اثنين من الكنديين المسجونين عادا إلى الوطن يوم الجمعة بعد إطلاق سراحهما.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أطلقت السلطات الكندية سراح المديرة المالية لشركة هواوي، منغ وان تشو، المحتجزة رهن الإقامة الجبرية منذ نحو ثلاثة سنوات.

ووقع قاض كندي، اليوم، أمر إطلاق سراح المديرة المالية لشركة هواوي وذلك بعد انتهاء قضية طلب تسليمها للولايات المتحدة.

يذكر أنه تم توقيف منغ وانزو، المديرة المالية لشركة "هواوي" لتكنولوجيا الاتصالات الصينية، في كندا في كانون الأول/ ديسمبر ،2018 بناءً على طلب من الولايات المتحدة.