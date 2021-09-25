المركز الأمريكي للأعاصير: سام يتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة

اشتد إعصار سام، اليوم السبت، وتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة، مع توقع مزيدا من القوة خلال الليل.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم السبت أن موقع الإعصار سام حاليا هو على بعد حوالي 1655 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي لجزر ليوارد الشمالية.

وأضاف المركز الأمريكي، ومقره ميامي، أن الإعصار سام محمل برياح تصل سرعتها القصوى إلى 220 كيلومترا في الساعة.

​وكان إعصار "إيدا" ضرب سابقاً ساحل الخليج بقوة، ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد دمرت أماكن كاملة، وقدرت قيمة الأضرار بالمليارات.

وقد طلب حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز إمدادات الإغاثة والمساعدات لملايين الأشخاص المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي ولحوالي 600000 شخص لا يحصلون على مياه الشرب.

وتعيد "إيدا" ذكريات إعصار "كاترينا"، الذي خرب مدينة نيو أورلينز قبل 16 عامًا، وقتل في ذلك الوقت حوالي 1800 شخص.

** تابع المزيد من أخبار الولايات المتحدة الأمريكية على سبوتنيك.