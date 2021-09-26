إسرائيل تتسلم 3 مقاتلات أمريكية من طراز "إف- 35"... صور

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تسلمه 3 مقاتلات إضافية من طراز "إف- 35" الأمريكية.

وقال الجيش في بيان، نشره على حسابه بموقع تويتر، إن تلك مقاتلات حطت في قاعدة نفاتيم الجوية بمدينة بئر السبع وستساعد في الدفاع عن سماء دولة إسرائيل.

היום נחתו שלושה מטוסי ״אדיר״ (F35I) נוספים בבסיס חיל האוויר ״נבטים״.

המטוסים יצטרפו לטייסת ״אריות הדרום״, יעצימו את מערך האדיר ויסייעו בהגנת שמי מדינת ישראל pic.twitter.com/4BUnbbopHG — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 26, 2021

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن سعر طائرة "إف -35 إيه" هو 77.9 مليون دولار.

وأضافت أن المقاتلات الجديدة انضمت إلى السرب 116 "أسود الجنوب" التابع لسلاح الطيران الإسرائيلي وستعزز القدرة التشغيلية للقوات الجوية، في الدفاع والهجوم.

ويدور الحديث عن مقاتلات "إف- 35"، AS-28 وAS-29 وAS-30 من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.

وبانضمام المقاتلات الثلاثة، يصبح لدى سلاح الجو الإسرائيلي 30 طائرة من طراز "إف- 35"، بما في ذلك الطائرة المتمركزة في مركز اختبار الطيران في قاعدة تل نوف الجوية.

واعتبارا من أوائل أبريل/نيسان الماضي، جمعت 625 مقاتلة من الطائرة الشبحية في جميع أنحاء العالم 380.000 ساعة طيران تراكمية وتعمل من 27 قاعدة وحاملة طائرات في تسعة بلدان حول العالم.

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