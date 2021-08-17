كيف يستعد الطيارون لقيادة "إف 35"... فيديو

تعد "إف 35" أحدث طائرة حربية في القوات الجوية الأمريكية وواحدة من أخطر المقاتلات الحربية في العالم، وتخطط واشنطن لامتلاك أعداد كبيرة من الطائرة، التي من المقرر أن تصبح عصب قواتها الجوية في المستقبل.

تنتمي مقاتلات "إف 35" إلى الجيل الخامس من المقاتلات الحربية وتم تصميم هيكلها لجعلها طائرة شبحية يصعب على الرادارات المعروفة في الوقت الحالي اكتشافها، كما أن مقطعها الراداري يكون صغيرا جدا إذا تم رصدها.

33rd Operations Support Squadron technicians prepare F-35A pilot equipment during a demonstration at Eglin Air Force Base, Florida. #F35 #TeamEglin #eglinafb #33rdFW https://t.co/bgWqo8pbYC pic.twitter.com/nhgOGgxrJ2 — F-35 Lightning II Joint Program Office (@theF35JPO) August 17, 2021

وتصنف "إف 35" ضمن طائرات الهيمنة الجوية، التي يمكنها تدمير الدفاعات الجوية للعدو وفتح المجال للطائرات الأخرى لتنفيذ مهام أكثر تنوعا.

لكن قيادة تلك الطائرة تحتاج إلى نخبة من الطيارين، الذين يتم انتقاؤهم من بين أفضل الطيارين في جيش الولايات المتحدة الأمريكية.

وإضافة إلى ذلك يتم توفير تجهيزات خاصة لطياري "إف 35" تجعلهم قادرين على قيادة واحدة من أخطر المقاتلات الحربية في العالم.

يظهر ذلك في مقطع فيديو، نشرته الصفحة الرسمية لبرنامج مقاتلات إف 35 على "تويتر"، يرصد لقطات مميزة من داخل غرف المهام الخاصة بطياري تلك المقاتلة الشبحية، وكيف يتم إعدادها للاستخدام قبل الصعود إلى الطائرة.