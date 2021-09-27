اختراق حساب أشرف غني على "فيسبوك"

أعلن الحساب الرسمي للرئيس الأفغاني السابق أشرف غني على "تويتر"، اليوم الاثنين، إنه تم اختراق حساب غني على "فيسبوك".

ونُشرت تغريدة على حساب غني في "تويتر"، جاء فيها: "تعرضت الصفحة الرسمية لمحمد أشرف غني على الفيسبوك للاختراق منذ أمس"، وحذرت التغريدة من أنه "ليس كل المحتوى المنشور على هذه الصفحة صحيحا، حتى يتم استرداد الصفحة".

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د ډاکټر محمد اشرف غني د فيسبوک رسمي پاڼه له پرون راهیسي هک شوې ده. د پاڼې د بيا ترلاسه کولو پورې لدغې پاڼې نشر شوي ټوله محتوا د اعتبار وړ نده. — Ashraf Ghani (@ashrafghani) September 27, 2021

وفي وقت سابق، أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان الأفغانية، متحدث الحركة، ذبيح الله مجاهد، أن طالبان لا تسعى لتعقب الرئيس السابق أشرف غني، ولكنها تريد إعادة "الأموال التي سرقها"، كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل لتحرير الأموال المجمدة في الولايات المتحدة.

وحول قيام حركة طالبان بأية إجراءات لتسليم الرئيس السابق أشرف غني، أكد مجاهد: "نحن لا نطالب بتسليم أشرف غني لكن الأخير سرق معه أموال البلد ونطلب رد هذه الأموال إلى المصرف".

وأضاف أن "المطالبة برد هذه الأموال حق الشعب ومصارفنا لكن أشرف غني نفسه لا نفعل به شيء"، مضيفا أن "الأموال من حق الناس ولا يجب عليه أن يأخذها".

وكان الرئيس السابق، أشرف غني، قد هرب برفقة عدد من المسؤولين في البلاد، في أعقاب سيطرة طالبان بشكل كامل على البلاد.