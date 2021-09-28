فيتنام تشكر روسيا على تسليمها لقاح "سبوتنيك V" وأدوات إنتاجه

شكرت الحكومة الفيتنامية روسيا على تسليمها لقاح "سبوتنيك V" وإسهامها في مكافحة فيروس كورونا.

ووجّه وزير الخارجية الفيتنامي بوي ثان شون الشكر لروسيا على تسليمها اللقاح ونقل التقنيات اللازمة للإنتاج.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي في موسكو: "نحن نتعاون بنشاط كبير في مكافحة فيروس كورونا".

وقال إن "فيتنام تشكر وممتنة لروسيا للمساعدة القيّمة للغاية وفي الوقت المناسب، لفيتنام، خاصة فيما يتعلق باللقاحات، ولحقيقة أن روسيا مستعدة لنقل تكنولوجيا إنتاج لقاح سبوتنيك V إلى فيتنام".

وبحسب الوزير، فقد تبرعت روسيا بالمواد اللازمة لإنتاج اللقاح في فيتنام. وأشار إلى أن هذا هو اللقاح الأجنبي الوحيد المنتج في فيتنام.