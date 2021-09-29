إيران تدعو وكالة الطاقة الذرية لإدانة الهجمات الإسرائيلية على منشآتها النووية

وقال المندوب الإيراني لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، في مقابلة تلفزيونية ، إذا كانت الوكالة "بصدد تنفيذ أعمال المراقبة فيجب عليها العمل بمسؤوليتها وأن تقوم بإدانة الهجمات الإرهابية بشكل صريح على المنشات الإيرانية".

وشدد على ضرورة "منع أمريكا وحلفائها الغربيين، للأعمال الإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني، في حال أرادوا استمرار إشراف الوكالة وأعمالها الرقابية في إيران"، قائلا: "ردنا على الإجراءات التخريبية لا يسقط المسؤولية عن الآخرين ولاسيما الوكالة".

ولفت غريب آبادي إلى أن تعاون طهران خارج إطار اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يأتي بصورة تطوعية وأن استمرار حسن النية يعتمد على الأفعال، متسائلا: "لماذا يتوقعون منا أن ندفع الثمن مجددا، حين يقوم كيان مزيف لا يلتزم بأي معاهدة نووية، بأعمال تخريبية إرهابية".

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