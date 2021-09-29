كوريا الشمالية تعلن استعدادها استئناف الحوار مع جارتها الجنوبية

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن بلاده مستعدة لاستئناف الحوار مع مع كوريا الجنوبية مطلع الشهر القادم. وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة: "زعيم كوريا الشمالية قال إن قنوات الاتصال بين الكوريتين ستستأنف من بداية تشرين الأول/ أكتوبر".

ولفت الزعيم إلى أنه، "لا توجد أسباب تدفع كوريا الشمالية لاستفزاز سيئول أو الإضرار بها".

وأضافت الوكالة: "رفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون استئناف الحوار مع الولايات المتحدة، ، واصفا إياه بأنه غطاء للعداء".

وقال الزعيم: إن "التهديدات العسكرية الأميركية والسياسة العدائية لم تتغير مع تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة".

هذا وتوقفت المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعد فشل قمة هانوي في فبراير 2019.

وطالبت واشنطن بيونغ يانغ باتخاذ إجراءات أكثر حسما للتخلي عن الأسلحة النووية، بينما أشارت كوريا الشمالية بدورها إلى أن الولايات المتحدة لم تفعل أي شيء على الإطلاق ردا على خطواتها التطوعية نحو نزع السلاح النووي. كما فشلت مفاوضات العمل الوحيدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في السويد بالعام المنصرم.

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