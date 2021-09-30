البحرين تؤكد التزامها بتوفير حماية فعالة لحقوق ومزايا الرعايا الإثيوبيين

قال وكيل وزارة الداخلية البحرينية، الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة، اليوم الخميس، إن بلاده ستقدم الدعم اللازم لسلامة ورفاهية الرعايا الإثيوبيين.

وأشاد خلال لقائه رئيس القنصلية الإثيوبية في البحرين، السفير جمال بكر، بمساهمة الإثيوبيين في البحرين في اقتصاد البحرين، بحسب شبكة "فانا" الإثيوبية.

وأوضح أن "المشكلة الرئيسية هي أن صمت الإثيوبيين عن الإنتهاكات التي يتعرضون لها جعلهم أكثر عرضة للخطر، وشدد على أن بلاده ستستجيب لإعلان العفو السالف الذكر".

وأكد وكيل وزارة الداخلية البحرينية، الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة، على "استعداد بلاده لتوعية المواطنين الإثيوبيين بحقوقهم ومسؤولياتهم والرد على أي انتهاكات أمنية وحقوقية و الانتهاكات التي يتعرّضون لها".

وشدد كذلك أن "حكومة البحرين على استعداد لاتخاذ إجراءات لا رجعة فيها ضد شبكات الاتجار بالبشر التي تعرض المواطنين للخطر".

من ناحيته قال رئيس القنصلية الإثيوبية في البحرين، السفير جمال بكر، إن "إصدار مرسوم ملكي بالعفو السابق كان موضع تقدير للإثيوبيين الذين يعيشون دون رخصة إقامة لأسباب مختلفة".

وتناول اللقاء الذي جمع بين وكيل وزارة الداخلية البحرينية ورئيس القنصلية الإثيوبية في البحرين، اليوم الخميس، انتهاكات أصحاب العمل ووكالات الاستقدام للعمل بحق العمال الوافدين وعدم تلقي أجور العاملين من أصحاب العمل من حين لآخر، وقمع شبكات الاتجار بالبشر، وحماية حقوق المواطنين الحاصلين على تصاريح إقامة قانونية.