 الجيش الإيراني: أنشطة الكيان الصهيوني غير الشرعي تحت مجهرنا

قال قائد القوة البرية بالجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، اليوم الجمعة، إن "أنشطة الكيان الصهيوني غير الشرعي تحت مجهرنا".

وجاء تصريح حيدري على هامش مناورات "فاتحو خيبر"، والتي أشار خلالها إلى أن هناك عنصرا غير مرغوب فيه، ويعمل على المساس بالأمن في هذه المنطقة، يسمى "الكيان الصهيوني" غير الشرعي، مؤكدا أن إيران تراقب أنشطة إسرائيل، بشكل كامل.

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن العميد حيدري أن هدف المناورات الإيرانية "فاتحو خيبر" هو اختبار الأسلحة والمعدات وتقييم الجاهزية الدفاعية الإيرانية، موضحا أن بلاده لم تكن معتدية أبدا، خلال القرنين الماضيين، إضافة إلى أنه لم يكن لها أي مطامع في أراضي جيرانها ودافعت عن نفسها فحسب.

وبدأ الجيش الإيراني فجر اليوم مناورات عسكرية في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع أذربيجان، وذلك بعد أيام من انتقادات وجهتها باكو لهذه الخطوة.

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف انتقد تلك الخطوة، معتبرا أنها "حدث مفاجئ جدا"، وقال "هذا حقهم السيادي. ولكن لماذا الآن، ولماذا عند حدودنا؟"، فردّت وزارة الخارجية الإيرانية بالتأكيد أن إجراء مناورات عسكرية هو قرار "سيادي" وأنها لن تتسامح مع "وجود الكيان الصهيوني" على حدودها"، في إشارة للتعاون العسكري المتزايد بين أذربيجان وإسرائيل.

وانطلقت المناورات التي حملت اسم "فاتحو خيبر"، بمشاركة وحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة وحرب إلكترونية، وبدعم ناري من مروحيات طيران الجيش.

وخلال المناورات، أطلقت وحدة المدفعية النار على مواقع وأهداف محددة مسبقًا، ونفذت الوحدات المدرعة عملية القوة الضاربة المدرعة، وفي جميع مراحل المناورات تتولى مروحيات طيران الجيش من طراز كوبرا الدعم الناري للوحدات العاملة.

اعتبر وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان أن تصريحات علييف "مثيرة للتعجب ومؤسفة"، مشددا على أن بلاده "لا تتساهل مع تحرك أو نشاطات الكيان الصهيوني ضد أمنها القومي، وستقوم بأي خطوة ضرورة في هذا الشأن".

وتتشارك إيران وجارتها الشمالية الغربية أذربيجان حدودا تمتد على 700 كيلومتر تقريبا.

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