جونسون: فشل الشرطة في التعامل مع النساء "مثير للغضب"

عبر رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الجمعة 1 أكتوبر/تشرين الأول، عن غضبه من فشل الشرطة في التعامل مع النساء.

وقال جونسون في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية إن فشل الشرطة في معاملة النساء "مثير للغضب".

وجاءت تصريحات جونسون ردا على واقعة مقتل سارة إيفرارد، والتي كشفت فشل الشرطة في التعامل مع العنف ضد النساء والفتيات على محمل الجد.

وعلق على تلك الحادثة وعدم تعامل الشرطة بصورة جادة معها بقوله "هذا أمر مثير للغضب".

وقال جونسون للصحيفة "هل تأخذ الشرطة هذه القضية بجدية كافية؟ إنه أمر يثير الغضب. أعتقد أن الجمهور يشعر أنهم ليسوا كذلك وأنهم ليسوا مخطئين".