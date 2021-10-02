وزيرة إسرائيلية تعود من أمريكا بعد حصولها على طفل من "أم بديلة"

عادت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي، اليوم السبت، من الولايات المتحدة، بعد حصولها على طفل من عملية "تأجير الأرحام".

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "بعد نحو شهر ونصف الشهر من سفرها إلى الولايات المتحدة لولادة ابنها، بواسطة أم بديلة، عادت الوزيرة ميخائيلي إلى إسرائيل".

כחודש וחצי אחרי שטסה לארה"ב בשל הולדת בנה, באמצעות אם פונדקאית, השרה מרב מיכאלי שבה לישראל@shemeshmicha pic.twitter.com/l8z4DfTQ8q — כאן חדשות (@kann_news) October 2, 2021

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "عادت وزيرة النقل ميراف ميخائيلي إلى إسرائيل مع زوجها ليئور شلاين وابنهما الرضيع. هذا بعد أن أنجب الاثنان ابنهما الأول من خلال أم بديلة في الولايات المتحدة في أغسطس (آب) الماضي".

وفي 21 أغسطس/آب الماضي قالت ميخائيلي على حسابها بموقع فيسبوك: " بالأمس ولدت أوري. كانت رحلة من محاولات عديدة. أنا سعيدة لأنني خضت هذه الرحلة. إنها لا تغير شيئا مما أفكر فيه بشأن عدم المساواة الذي يجعل الأمومة عبئا على المرأة".

وأكدت الوزيرة الإسرائيلية إنها تلقت العديد من علاجات الخصوبة، لكنها لم تتمكن من الحمل بشكل طبيعي لذلك لجأت إلى حل استئجار الأرحام.

وقالت: "كنا محظوظين بشكل مذهل لمقابلة كيلسي، فتاة امريكية مذهلة، أرادت مساعدة اولئك الذين هم في وضعنا والمساعدة أيضا في توفير رزق عائلتها الجميلة. بفضلها، ولد يوري أمس".

ووقتها أثارت ميخائيلي ضجة في إسرائيل لمخالفتها القيود المفروضة على السفر إلى الولايات المتحدة على خلفية تفشي فيروس كورونا، وفق صحيفة هآرتس.

وتنتمي ميخائيلي لحزب العمل الإسرائيلي، وتبلغ من العمر 54 عاما، وهي متزوجة منذ عام 2007 من المذيع الساخر والمقدم التلفزيوني ليؤر شلاين.