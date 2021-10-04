تقرير رسمي: راتب المعلم في إسرائيل يتجاوز 4 آلاف دولار شهريا

كشف تقرير رسمي إسرائيلي، اليوم الإثنين، أن راتب المعلم في إسرائيل يتجاوز 4 آلاف دولار شهريا.

وأوضح "تقرير الأجور" الذي نشرته وزارة المالية اليوم أن متوسط رواتب المعلمين (دوام كلي) في جهاز التعليم الإسرائيلي بلغ إجماليه 13880 شيكل (نحو 4300 دولار) شهريا، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

فيما بلغت رواتب الموظفين بداوم جزئي في جهاز التعليم الإسرائيلي 12200 شيكل (3780 دولارا) ، وهو أكثر من متوسط ​​الأجر في الاقتصاد بأكمله، الذي بلغ العام الماضي 11538 شيكل (3575 دولارا) شهريا.

وميزانية التعليم في إسرائيل هي الأعلى في ميزانية الدولة، حتى تتجاوز ميزانية الدفاع، ففي عام 2020 بلغت 71.9 مليار شيكل (22.28 مليار دولار).

ومن هذه الميزانية، تشكل ميزانية نفقات الرواتب (41.2 مليار شيكل "12.77 مليار دولار") ومعاشات المعلمين (5.4 مليار شيكل "1.67 مليار دولار"). وتشكل ميزانية التعليم 10.8% من إجمالي ميزانية إسرائيل في جميع المجالات.

ويكشف التقرير أن ميزانية وزارة التعليم الإسرائيلية قد تضاعفت تقريبا في العقد الماضي من 34.5 مليار شيكل (10.69 مليار دولار) عام 2010 إلى 66.5 مليار شيكل (20.61 مليار دولار) عام 2020، دون احتساب تكلفة مدفوعات التقاعد للمعلمين.

والعام الماضي، درس 2.4 مليون طالب وطالبة في نظام التعليم الإسرائيلي، منهم 534 ألف في 20600 روضة أطفال، والتحق الباقون بـ 5700 مدرسة في 96000 فصل دراسي، بمعدل 25 طالبا لكل فصل.

ويعمل 29703 معلمين في رياض الأطفال، و87908 معلمين في المدارس الابتدائية، و55237 في المدرسة الثانوية و46259 آخرين في المدارس المتوسطة.

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